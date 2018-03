Marcos Guilherme explica reserva em estreia de Aguirre: “Opção dele”

A saída de Marcos Guilherme para a entrada de Nenê chamou atenção na escalação do São Paulo para o duelo com o São Caetano, na tarde deste sábado, no Estádio Anacleto Campanella. O atacante vive boa fase e havia marcado gols nas vitórias sobre Red Bull Brasil (3 a 1) e CRB-AL (3 a 0).

Após a derrota do Tricolor por 1 a 0, Marcos Guilherme garantiu que a mudança não ocorreu por motivos físicos e a atribuiu unicamente ao técnico Diego Aguirre, estreante no comando da equipe.

“Estava 100%. É opção total dele. O Aguirre está chegando agora, precisa ver opções para a equipe”, afirmou, na saída do estádio. “Mais importante que eu jogar é a equipe vencer. Agora o jogo é em casa e precisamos estar concentrados para virar”, ponderou o artilheiro do time na temporada, com três gols.

Em entrevista coletiva, o treinador uruguaio comentou por que preferiu iniciar com Marcos Guilherme entre os reservas. “Ele no banco era uma opção boa para o segundo tempo. Faltaram muitas coisas, mas eu preciso falar dos problemas da equipe com os jogadores. Vamos tentar melhorar no próximo jogo”, explicou.

De qualquer forma, Marcos Guilherme acabou sendo acionado aos 15 minutos do segundo tempo na vaga de Cueva – assim, Nenê, que estava pisicionado na ponta direita, passou a atuar centralizado.

Na avaliação do atacante, o São Paulo teve uma atuação abaixo do esperado nesta tarde. “Um jogo complicado, o campo estava difícil, demoramos um pouquinho para entrar no jogo. Mas já passou e agora temos que reverter”, afirmou, antes de pedir tempo para que os jogadores assimilem a filosofia de trabalho do novo comandante.

“Hoje foi o primeiro dia dele à frente da equipe. É normal termos dificuldade. Mas, para o jogo de terça, ele vai ter um pouco mais de tempo e vamos mais preparados”, assegurou.

Com o resultado, o Tricolor terá de vencer o Azulão por dois gols de diferença no duelo de volta para avançar às semifinais do Paulistão sem precisar das penalidades máximas. A partida está marcada para esta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), no Morumbi.

