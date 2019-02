Marco Aurélio Cunha diz que derrota na Liberta era evitável e defende Raí

O ex-dirigente do São Paulo e atual coordenador de futebol feminino da CBF, Marco Aurélio Cunha, se manifestou sobre a derrota do Tricolor para o Talleres, na última quarta-feira, pela Pré-Libertadores. O Conselheiro Vitalício do clube garantiu que o resultado era evitável, mas ressaltou a importância do apoio da torcida no jogo de volta, no Morumbi.

“Estou me dirigindo hoje mais aos torcedores do São Paulo, pelas inúmeras mensagens que tenho recebido, extremamente carinhosas, de lembranças, de gratidão. Continuo torcendo muito pelo êxito do clube, do futebol especialmente, apesar da derrota de ontem. Poderia ter sido evitada com um pouco mais de atenção. O primeiro gol ali, no rebote lento na retomada da bola, poderíamos ter neutralizado o primeiro chute, como no segundo gol”, disse em vídeo publicado em suas redes sociais.

Em meio a inúmeras críticas, Raí é apontado como um dos principais culpados pelo mau momento vivido pelo São Paulo neste início de temporada. O ex-jogador, entretanto, conta com Marco Aurélio Cunha como um de seus apoiadores ilustres.

“Talvez falte mais ousadia, talvez falte mais velocidade, talvez falte mais atenção, mas o nosso momento é de apoiar o São Paulo e, evidentemente, quem está lá, especialmente o Raí, que é uma pessoa seríssima e não tenho dúvida do seu comprometimento com o clube. Então, Raí, meu abraço. Que você consiga sustentar as suas ideias”, completou