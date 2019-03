Mancini nega “dedo” de Cuca em vitória e cita parceria pelo São Paulo

Vagner Mancini manteve o esquema com três zagueiros no duelo com o Bragantino, disputado no último domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid. Após a vitória por 2 a 0, o técnico interino foi novamente questionado se o sistema tinha o “dedo” de Cuca.

Além de ter negado influências do futuro comandante, o coordenador de futebol atribuiu a si as decisões táticas a serem tomadas na equipe. E disse que elas estarão sob a responsabilidade de Cuca apenas quando este assumir o time, algo que está previsto para acontecer em meados de abril.

“Eu, nos meus times, dificilmente usava uma linha de três zagueiros. Mas, a partir do momento em que você olha para o seu elenco, você tem que tentar tirar o máximo que você tem. O Cuca já está certo com o São Paulo, ele vai assumir. Eu e ele mantivemos contato desde o seu acerto, mas a escalação e as substituições estão nas minhas mãos”, ressaltou Mancini.

“O Cuca é um amigo do futebol. Durante o jogo, a gente não tem como falar. Ao longo da semana, algumas vezes, sim. A relação é muito clara e simples: não dá para o Cuca dirigir a equipe de Curitiba, assim como em substituições e armações de treino”, acrescentou.

Por fim, Vagner Mancini reiterou que mantém contato com Cuca no dia a dia. O técnico interino afirmou que os dois trocam ideias sobre o time em prol do Tricolor. “Quando nos falamos por telefone, a gente discute aquilo que eu estou sentindo e o que ele está vendo de longe. É uma parceria. A partir do momento em que ele acertou com o clube, foi formada uma parceria, e eu estou aqui momentaneamente para ajudar o São Paulo e o Cuca”, disse.

“Quando o Cuca assumir a equipe, ele vai ter as ideias e as estratégias dele. Ele vai desenrolar aquilo que acha certo. Até lá, nós precisamos ter a consciência do que o São Paulo necessita neste momento, que é vencer partidas, chegar à segunda fase do campeonato. A gente pensa exatamente nisso”, concluiu.

De volta à liderança do Grupo D do Estadual, o São Paulo se reapresenta na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. O próximo compromisso é o duelo com a Ferroviária, no sábado, às 21 horas (de Brasília), no Pacaembu, válido pela 10ª rodada da competição.