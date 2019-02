Mancini fala sobre reforços no São Paulo e elogia Pato: “Indiscutível”

O técnico interino do São Paulo, Vagner Mancini, despistou sobre a possibilidade de o clube trazer reforços com a chegada de Cuca, que iniciará os trabalhos após o Campeonato Paulista. Ao mesmo tempo em que atribuiu o assunto à diretoria, o coordenador não fechou as portas para novos atletas.

“Contratação de jogadores é com a direção. Eu vejo um elenco muito bom, montado. Nós temos essa diversidade de atletas e potenciais. De repente surge alguém no mercado que é interessante, logicamente todo técnico quer”, explicou, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira.

Questionado sobre Alexandre Pato, Mancini fez elogios, mas voltou a despistar sobre uma possível contratação. O São Paulo monitora a situação do atacante já há algum tempo, mas depende de sua rescisão contratual com o chinês Tianjin Tianhai para abrir negociação.

“[Qualidade] indiscutível. O Pato é um jogador de alto nível. É indiscutível. Mas falar mais alguma coisa sobre isso eu estaria entrando em uma parte que não é minha”, declarou.

Com ou sem reforços, Vagner Mancini garante que o São Paulo tem condições de apresentar um melhor futebol. Em 2019, sob o comando de André Jardine, o clube contabilizou seis derrotas, um empate e apenas três vitórias.

“Com o elenco que nós temos, temos que melhorar. O São Paulo tem que ser o protagonista do jogo, tem que gostar da bola. Temos luta, mas muita luta não ganha jogo, temos que ter a parte técnica envolvida no processo”, avaliou.

Com Mancini na beira do campo, o São Paulo tem um clássico pela frente. Neste domingo, às 19 horas (de Brasília), o adversário será o Corinthians, na Arena, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.