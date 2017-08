Maicosuel ficará mais 15 dias afastado dos jogos do São Paulo

O meia-atacante Maicosuel, do São Paulo, terá de esperar, ao menos, mais 15 dias para voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. No momento, o jogador de 31 anos aprimora a forma física e treina normalmente com os companheiros.

Há cerca de duas semanas, porém, a expectativa da comissão técnica era de contar com Maicosuel no início do returno do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, no último domingo, Dorival falou em mais duas semanas de recuperação plena para o camisa 7.

“O Maicosuel ainda está um pouco aquém. Vai levar no mínimo uns 15 dias de trabalhos fortes, para depois a gente avaliar”, indicou o treinador.

Adquirido junto ao Atlético-MG por R$ 3,6 milhões, com vínculo válido até junho de 2020, Maicosuel jogou por apenas 45 minutos com a camisa tricolor. Foi no primeiro tempo da partida contra o Vitória, em 8 de junho, no Morumbi.

Na ocasião, ele foi substituído no intervalo por conta de dores na região pubiana. O departamento médico são-paulino, então, identificou um desequilíbrio muscular no jogador.

Após mais de um mês trabalhando no Reffis, Maicosuel se juntou aos companheiros nos treinos do São Paulo, em meados de julho. Nas últimas semanas, participou sem restrições até de atividades táticas promovidas por Dorival Júnior.

Caso o novo prazo seja cumprido, Maicosuel deverá voltar a ficar à disposição para o clássico contra o Palmeiras, no próximo dia 27, no Palestra Itália, pela 22ª rodada do Brasileirão.