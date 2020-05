Maicon responde torcedores nas redes sociais após ganhar processo contra o São Paulo

Nesta quinta-feira, o volante Maicon, ex-jogador do São Paulo, teve um atrito com torcedores do ex-clube. O meio-campista, atualmente no Grêmio, ganhou um processo contra o time do Morumbi e foi criticado por são-paulinos. Então, ele rebateu em seu perfil no Instagram.

“Torcedor do São Paulo, menos ‘mimimi’ e vá cobrar quem administra seu clube, tem tantas pessoas que estão acabando com nosso país e sempre vejo notícias de jogadores de futebol. Se a gente ajuda, não faz mais que a obrigação, se cobramos nossos direitos somos mercenários. Eu não vi nenhum torcedor desses clubes que saí bater na minha porta e me pagarem o que devem, aí querem ficar te xingando no Instagram”, desabafou o jogador de 34 anos.

O processo contra o São Paulo, que tramita desde 2016 e ainda cabe recurso, deu-se pela falta de pagamento de adicionais noturnos e atividades realizadas aos domingos e feriados entre 2012 a 2015, período em que defendeu o clube.

Inicialmente, o Tricolor Paulista foi condenado a pagar R$ 200 mil ao atleta. Contudo, a ação segue aberta e o valor ainda pode mudar, com a possibilidade de chegar até R$ 700 mil com os juros e correções monetárias, segundo o advogado de Maicon, Leonardo Laporta. A informação foi publicada pelo Uol.

Em balanço financeiro divulgado na última semana, referente ao ano de 2019, o São Paulo apresentou um déficit de R$ 156 milhões. De acordo com o documento, os gastos relacionados a dívidas trabalhistas antigas com ex-jogadores e empresas totalizou R$ 81 milhões.