Luiz Flávio de Oliveira apitará jogo decisivo do São Paulo no Paulista

Luiz Flávio de Oliveira será o responsável pela arbitragem do decisivo confronto entre São Caetano e São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, no ABC. Essa será a segunda partida do Tricolor apitada pelo juiz, que contará com o auxílio de Marcelo Van Gasse e Miguel Cataneo da Costa.

Neste ano, Luiz Flávio de Oliveira atuou em um compromisso do São Paulo. Foi no empate sem gols com o Red Bull, no estádio do Morumbi, pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no último dia 24 de fevereiro.

Na ocasião, ele expulsou Gonzalo Carneiro antes dos 20 minutos de jogo por conta de uma entrava violenta em Rafael Carioca. Inicialmente o atacante uruguaio recebeu cartão amarelo, porém, o árbitro reviu sua decisão e optou por expulsá-lo.

Na vice-liderança do Grupo D do Paulistão, com 14 pontos, o São Paulo depende apenas de si para garantir sua vaga às quartas de final do torneio. Para o Tricolor avançar, basta uma vitória simples sobre o São Caetano. O Oeste, rival do clube do Morumbi pela classificação, tem 12 pontos e enfrenta o Mirassol na Arena Barueri.