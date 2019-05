Lugano vai às redes sociais reclamar da arbitragem após empate do São Paulo

O superintendente de relações institucionais do São Paulo Diego Lugano foi às redes sociais após empate do Tricolor paulista contra o Bahia para reclamar da arbitragem. Em uma série de postagens em sua conta pessoal, o ex-zagueiro alegou falta de critério, relacionando o lance da expulsão do atacante Toró com marcações polêmicas envolvendo a equipe do Morumbi na temporada.

O uruguaio relembrou quatro lances; a jogada que resultou na lesão de Liziero no 1º tempo do jogo deste domingo, as disputas entre Pato e Thuler e Hernanes e Arrascaeta no duelo do time paulista contra o Flamengo, e a falta de Ramiro em Everton Felipe que rendeu cartão amarelo ao volante do Corinthians na primeira partida da final do Campeonato Paulista.

Com o empate frente ao Bahia por 0 a 0 no Morumbi, o São Paulo se manteve na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, após cinco rodadas, com 11 pontos conquistados.