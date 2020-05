Lugano relembra como parou Peter Crouch na final do Mundial de 2005

Neste domingo, o São Paulo aproveitou a reprise da final do Mundial de Clubes de 2005, contra o Liverpool, para fazer uma transmissão ao vivo em seu Instagram e falar sobre a partida. Em participação na live, Diego Lugano, um dos destaques da campanha do título, falou sobre o “perrengue” que passou com o atacante Peter Crouch. O atacante de 2,01 m de altura entrou no final segundo tempo e preocupou o uruguaio.

“O Liverpool se caracterizava como um time muito direto, então com dois, três toques eles já colocavam a bola na área. Morientes era um grande cabeceador, mas quando entrou o Peter Crouch, que acho que foi o jogador mais alto da história do futebol, eu chegava no cotovelo dele, era impossível ganhar de cabeça dele. A melhor chance era tentar jogar ele, obviamente, longe do Rogério. Quanto mais longe da área melhor, porque a primeira bola normalmente você vai perder”, declarou o ex-zagueiro.

“E quem tomava essa decisão era eu, que era o último homem e, mais que jogar, tinha que observar onde estavam posicionados meus companheiros e antecipar a jogada. Com muita concentração, um pouco de sorte e entrosamento, conseguimos fazer com que eles muitas vezes ficassem em impedimento quando entravam na área. Algumas foram muito próximas, por poucos centímetros, mas era a única maneira de tirar Peter Crouch, Morientes e Kewell da área”, acrescentou.

Peter Crouch foi titular no primeiro compromisso do Liverpool no Mundial de Clubes, pela semifinal. O atacante, inclusive, marcou dois gols na vitória de 3 a 0 dos Reds sobre o Deportivo Saprissa, da Costa Rica. O resultado classificou a equipe inglesa para enfrentar o São Paulo na decisão.

Contudo, o técnico espanhol Rafa Benítez optou por deixar o alto jogador no banco de reservas na final. Ele entrou em campo apenas aos 39 minutos do segundo tempo, quando o Tricolor Paulista já estava à frente do placar, com gol de Mineiro. Ao apito final, os brasileiros se sagraram campeões.