Lugano fala em São Paulo quebrar tabu e aprova torcida no CT

Uma eventual inédita vitória sobre o Palmeiras no reformado Palestra Itália, nesta quinta-feira, pode servir para embalar o São Paulo na temporada. A análise é de Diego Lugano, superintendente de relações institucionais do clube, para quem “tabu é feito para ser quebrado”, lembrando o fato de o Tricolor ter saído derrotado nas cinco oportunidades que visitou a arena alviverde.

“Não é uma final, ou um jogo que defini muita coisa, mas seria um ponto diferente ter o resultado positivo deles. Neste caso, é motivo de motivação, dar um pequeno passo para fazer uma história grande”, avaliou o ex-zagueiro, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda.

Ídolo do clube, Lugano ainda comentou a manifestação de apoio de cerca de 700 torcedores que acompanharam o último treino antes do clássico de dentro do CT. O São Paulo decidiu abrir os portões para evitar transtornos maiores na região, já que antes da atividade a Avenida Marquês de São Vicente foi interditada pelo grande contingente de uniformizados.

“Obviamente, como se sabia, esses treinos são com o portão fechado. Mas vendo a manifestação e a intenção da torcida de apoiar mesmo em momento difícil, acho que o melhor para a instituição é essa sinergia, intercâmbio, que é muito positivo. E como já vem acontecendo há muito tempo, o São Paulo está fazendo diferente no mundo do futebol”, explicou o agora dirigente.

Para Lugano, o contato com a torcida antes de uma partida importante pode ajudar o time durante os 90 minutos. “Dentro do campo são 11 contra 11 e serão fatores técnicos, táticos e emocionais que vão decidir o jogo. Mas, com certeza, nesta preparação para o jogo, é sempre bom o jogador relembrar o time que está representando, a grandeza, a história, a responsabilidade”, afirmou.

“É bom esse intercâmbio. Estamos juntos, mas é também uma responsabilidade para o jogador, entrar no campo deles e fazer um bom resultado”, completou Lugano, que viu o Tricolor perder para Corinthians e Santos nos dois clássicos disputado até então no ano.

Com 14 pontos ganhos, o São Paulo lidera o Grupo B do Estadual, seguido por São Caetano (13), Ponte Preta (10) e Santo André (8). O Palmeiras, dono da melhor campanha da primeira fase, computa 20 pontos e já está garantido nas quartas de final.