Lugano e Cueva causam polêmica com gesto obsceno no São Paulo

Diego Lugano e Christian Cueva protagonizaram uma cena no mínimo constrangedora na tarde dessa sexta-feira, no CT da Barra Funda. Enquanto os jogadores de todo o elenco tricolor se preparavam para o início da atividade, a dupla de estrangeiros foi flagrada fazendo um gesto obsceno em direção a dois profissionais da imprensa – um fotógrafo e um cinegrafista -, que trabalhavam no lado oposto do campo.

Lucas Pratto, Buffarini e Arboleda estavam próximos a Lugano e Cueva, sentados no banco de reservas. Os outros jogadores apenas batiam bola no momento que o zagueiro e o meia levantaram o dedo médio para uma área em que só havia os já citados profissionais da imprensa. O defensor uruguaio chega a olhar de rabo de olho para as câmeras.

Em explicação à assessoria de futebol do São Paulo, que foi procurada pela Gazeta Esportiva, Diego Lugano comentou que o gesto obsceno não foi direcionado à imprensa e fazia parte de uma brincadeira interna.

Apesar da justificativa oficial, no domingo, depois do empate por 1 a 1 com o Corinthians, no Morumbi, pelo menos dois jogadores são-paulinos externaram um incômodo com o trabalho de alguns jornalistas e comentaristas em meio a má fase da equipe na temporada.

“Muitas vezes quando a gente joga contra o Corinthians, a arbitragem entra pressionada, porque a gente vê que a imprensa é toda corintiana, muitas pessoas só falam a favor do Corinthians e eu tenho certeza que o árbitro entra muito pressionado”, chegou a afirmar Rodrigo Caio, na zona mista pós-Majestoso.

Antes, ainda em campo, Petros se mostrou curioso pela repercussão que o clássico traria. “Vamos ver o que vão comentar hoje. São Paulo é time de rebaixamento, mas demos uma aula no primeiro colocado”, disse o volante ao Sportv.

Recentemente, depois da polêmica entre Rodrigo Caio e Cueva, após o empate por 2 a 2 com a Ponte Preta, também no Morumbi, o São Paulo decidiu mudar a rotina da cobertura diária da imprensa, diminuindo acessos a treinos e entrevistas coletivas. Nesta sexta, após Sidão responder as questões dos jornalistas, apenas o aquecimento do grupo de Dorival Júnior foi liberado para imagens.