Luciano sofre edema, e Marcos Antonio abre transição no São Paulo

O São Paulo retornou aos treinamentos nesta quinta-feira e teve duas notícias importantes. O atacante Luciano realizou exames que apontaram um edema muscular na coxa direita, enquanto o volante Marcos Antonio foi liberado para iniciar a transição física após se recuperar de lesão.

A equipe se reapresentou no SuperCT após a derrota para o Juventude e iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. O treinamento foi comandado por Milton Cruz e James Freitas, que assumiram o comando de maneira provisória após a demissão de Roger Machado.

Imagens do treino desta quinta-feira. O São Paulo enfrentará o o Fluminense no próximo sábado (16), às 19h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 📸 Erico Leonan / São Paulo FC pic.twitter.com/k7s69O4yMA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 14, 2026

Retornos e ausências

O volante Marcos Antonio foi liberado para iniciar a transição física após se recuperar de lesão no músculo reto femoral da perna direita. O jogador trabalhou sob supervisão da preparação física e deu sequência ao processo de retorno aos gramados.

Já o atacante Luciano passou por exame de imagem após deixar o duelo contra o Juventude com dores na região posterior da coxa direita. O camisa 10 teve diagnosticado um edema muscular e já iniciou tratamento no CT da Barra Funda.

Além deles, o lateral-direito Lucas Ramon, recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda, participou normalmente das atividades com o restante do elenco. O volante Pablo Maia, que se recuperou de cirurgia para corrigir fraturas no nariz e na face, também treinou com o grupo.

O zagueiro Alan Franco, por sua vez, realizou trabalhos de transição física após estiramento no adutor direito e participou de parte do treino com bola.

Como foi o treino

A atividade desta quinta foi comandada por Milton Cruz e James Freitas, auxiliar permanente do clube. Os jogadores que atuaram mais tempo contra o Juventude fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT e corrida no gramado. Os demais participaram de exercícios de posse de bola e jogos em espaço reduzido com foco na criação de jogadas.

Troca no comando

Roger Machado foi demitido na última quarta-feira após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil. O treinador deixou o comando do São Paulo depois de 17 partidas, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Próximo jogo do São Paulo

Jogo: Fluminense x São Paulo

Fluminense x São Paulo Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)

16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília) Competição: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Maracanã

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