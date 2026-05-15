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Luciano sofre edema, e Marcos Antonio abre transição no São Paulo

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Foto: Erico Leonan / São Paulo FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/05/2026 às 21:18

O São Paulo retornou aos treinamentos nesta quinta-feira e teve duas notícias importantes. O atacante Luciano realizou exames que apontaram um edema muscular na coxa direita, enquanto o volante Marcos Antonio foi liberado para iniciar a transição física após se recuperar de lesão.

A equipe se reapresentou no SuperCT após a derrota para o Juventude e iniciou a preparação para o duelo contra o Fluminense, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão. O treinamento foi comandado por Milton Cruz e James Freitas, que assumiram o comando de maneira provisória após a demissão de Roger Machado.

Retornos e ausências

O volante Marcos Antonio foi liberado para iniciar a transição física após se recuperar de lesão no músculo reto femoral da perna direita. O jogador trabalhou sob supervisão da preparação física e deu sequência ao processo de retorno aos gramados.

Já o atacante Luciano passou por exame de imagem após deixar o duelo contra o Juventude com dores na região posterior da coxa direita. O camisa 10 teve diagnosticado um edema muscular e já iniciou tratamento no CT da Barra Funda.

Além deles, o lateral-direito Lucas Ramon, recuperado de lesão muscular na panturrilha esquerda, participou normalmente das atividades com o restante do elenco. O volante Pablo Maia, que se recuperou de cirurgia para corrigir fraturas no nariz e na face, também treinou com o grupo.

O zagueiro Alan Franco, por sua vez, realizou trabalhos de transição física após estiramento no adutor direito e participou de parte do treino com bola.

Como foi o treino

A atividade desta quinta foi comandada por Milton Cruz e James Freitas, auxiliar permanente do clube. Os jogadores que atuaram mais tempo contra o Juventude fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT e corrida no gramado. Os demais participaram de exercícios de posse de bola e jogos em espaço reduzido com foco na criação de jogadas.

Troca no comando

Roger Machado foi demitido na última quarta-feira após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil. O treinador deixou o comando do São Paulo depois de 17 partidas, com sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Próximo jogo do São Paulo

  • Jogo: Fluminense x São Paulo
  • Data e horário: 16 de maio de 2026 (sábado) | 19h (de Brasília)
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Local: Maracanã

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