Luciano é substituído no primeiro tempo com dores na coxa e preocupa o São Paulo

Durante o duelo contra o Juventude pela quinta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, o São Paulo ganhou mais uma preocupação para a sequência da temporada. Luciano sentiu dores na parte posterior da coxa direita e não teve condições de continuar em campo, deixando a partida a poucos minutos do final do primeiro tempo.

No lance, aos 37 minutos de jogo, Luciano arrancou para pressionar a saída de bola do Juventude e sentiu a coxa sozinho. Ao perceber que o atacante diminuiu a velocidade devido ao problema, o zagueiro Gabriel Pinheiro, do Juventude, tocou a bola para fora para o atendimento ao camisa 10.

O atacante até tentou seguir em campo após uma rápida massagem feita pela equipe médica, mas desabou cinco minutos depois e teve que ser substituído por Ferreirinha.

Baixa importante

Assim, o São Paulo pode ganhar uma baixa importante para os seus próximos compromissos. Luciano tem nove gols pelo Tricolor em 25 jogos na temporada, sendo cinco nas últimas sete partidas.