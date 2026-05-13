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Luciano é substituído no primeiro tempo com dores na coxa e preocupa o São Paulo

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Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 19:51 • Atualizado 13/05/2026 às 19:53

Durante o duelo contra o Juventude pela quinta fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, o São Paulo ganhou mais uma preocupação para a sequência da temporada. Luciano sentiu dores na parte posterior da coxa direita e não teve condições de continuar em campo, deixando a partida a poucos minutos do final do primeiro tempo.

No lance, aos 37 minutos de jogo, Luciano arrancou para pressionar a saída de bola do Juventude e sentiu a coxa sozinho. Ao perceber que o atacante diminuiu a velocidade devido ao problema, o zagueiro Gabriel Pinheiro, do Juventude, tocou a bola para fora para o atendimento ao camisa 10.

O atacante até tentou seguir em campo após uma rápida massagem feita pela equipe médica, mas desabou cinco minutos depois e teve que ser substituído por Ferreirinha.

Baixa importante

Assim, o São Paulo pode ganhar uma baixa importante para os seus próximos compromissos. Luciano tem nove gols pelo Tricolor em 25 jogos na temporada, sendo cinco nas últimas sete partidas.

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