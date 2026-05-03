Lucas vê São Paulo se adaptando a Roger e espera evolução durante a temporada

Recuperado de duas fraturas nas costelas e relacionado para enfrentar o Bahia neste domingo, Lucas exaltou o trabalho de Roger Machado à frente do São Paulo. O meia disse acreditar que a equipe está se "encaixando" na filosofia do treinador e citou que a evolução vem se refletindo nos resultados do Tricolor.

"Nós percebemos que o time está encaixando, não só nos jogos com os resultados, mas também nos treinamentos. O Roger tem conseguido cada vez mais colocar a filosofia dele na nossa equipe e acho que tem dado resultado nos jogos. Espero que continue assim, conquistando vitórias, ganhando corpo durante a temporada para alcançarmos nossos objetivos no final", disse.

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Contratado em março, Roger Machado já soma 13 partidas à frente do São Paulo, tendo ao todo sete vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Nas últimas três partidas, o Tricolor conquistou dois triunfos e uma igualdade, sendo esta com o time reserva na última terça, diante do Millonarios, pela Sul-Americana. Além disso, também não sofre gols há três jogos.

Na Copa Sul-Americana, o São Paulo lidera o grupo C com sete pontos, invicto na competição. Já no Campeonato Brasileiro, o Tricolor ocupa a quarta colocação com 23 pontos somados e busca uma vitória neste domingo para se manter no G4 do torneio.

Próximo jogo do São Paulo

São Paulo x Bahia (14ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 03/05 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)



