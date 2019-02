Luan trata duelo de domingo como decisão: “Vamos pra cima”

Se a primeira fase do Campeonato Paulista terminasse hoje, o São Paulo estaria fora das quartas de final. Com nove pontos ganhos em sete rodadas, o Tricolor ocupa o terceiro lugar do Grupo D, ficando atrás de Oeste (12) e Ituano (10).

Diante desse cenário, o volante Luan trata o duelo com o Red Bull Brasil, previsto para este domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, como uma final para o clube do Morumbi.

“Vamos encarar como uma decisão, precisamos dos três pontos. Uma equipe como o São Paulo tem que se classificar para a próxima fase do Paulista. Vamos com tudo para cima do Red Bull no jogo de domingo”, garantiu o jogador, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Ao contrário do São Paulo, o Red Bull vive grande momento na temporada. O time de Campinas é a sensação do Paulistão e ostenta a melhor campanha entre os times do interior, ocupando a vice-liderança do Grupo A, com 14 pontos, atrás apenas do Santos.

“O [Vagner] Mancini já passou um pouco da equipe do Red Bull para a gente. Estamos nos preparando, tivemos uma semana boa, e a gente vai se preocupar com nós mesmos para poder desempenhar o nosso melhor futebol”, declarou.

Entre janeiro e fevereiro, Luan serviu a Seleção Brasileira sub-20 no Campeonato Sul-Americano da categoria, no Chile, e só voltou a ficar à disposição da comissão técnica na semana passada. E são grandes as chances de ele ser titular neste domingo.

É que o técnico interino Vagner Mancini pode ter até quatro meio-campistas como desfalques: Hudson (concussão), Liziero (dores no tornozelo direito), Willian Farias (dores na coxa direita) e Araruna (contratura na coxa direita).

Ainda assim, Luan não teme uma eventual falta de entrosamento. “[As mudanças] Não preocupam. O grupo tem que estar preparado para quando surgir a oportunidade, e tenho certeza que as pessoas que entrarem vão dar conta do recado”, concluiu.

