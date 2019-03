Liziero volta a trabalhar normalmente com o grupo antes de decisão

O São Paulo encerrou sua preparação nesta terça-feira para o jogo decisivo contra o São Caetano, marcado para esta quarta, às 21h30 (de Brasília), no estádio Anacleto Campanella, pela última rodada do Paulistão. Novamente priorizando as jogadas de bola parada e comandando um trabalho tático no gramado, o técnico Vagner Mancini contou com o retorno de Liziero.

O volante, que primeiro virou desfalque por conta de uma entorse no tornozelo e depois por problemas no púbis, treinou pela primeira vez com o restante do elenco sem restrições, mas não deve ser relacionado para a partida decisiva diante do São Caetano, fora de casa.

Liziero era o último atleta que se lesionou recentemente e que ainda não havia encerrado a sua transição para o campo. Everton, Biro Biro e Reinaldo já estão recuperados. O último, inclusive, foi, surpreendentemente, titular no clássico do último sábado contra o Palmeiras, embora tenha retornado na mesma semana do confronto.

Nesta terça-feira o técnico Vagner Mancini comandou um trabalho tático para corrigir o posicionamento da equipe e estimular algumas movimentações específicas dentro de campo. A saída de bola da defesa foi outro aspecto priorizado pelo treinador interino do São Paulo, que tenta levar a equipe à próxima fase do Estadual, evitando ser eliminado para Ituano e Oeste, considerado um vexame para a maioria dos torcedores.

Logo na sequência foi a vez de o elenco trabalhar as jogadas de bola parada. Cobranças de falta e escanteio foram ensaiadas insistentemente, tanto na defesa quanto no ataque, na intenção de o time não ser surpreendido nesta quarta-feira, quando precisará mais do que nunca de um resultado positivo no Anacleto Campanella.

Após o treinamento, os atletas já iniciaram a concentração para o duelo com o Azulão. Para se classificar às quartas de final, uma vitória simples basta ao São Paulo. Já o São Caetano, que luta contra o rebaixamento, precisa superar o Tricolor e ainda contar com um tropeço de um de seus concorrentes pela permanência na elite do futebol paulista.