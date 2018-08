Liziero tranquiliza após abandonar jogo por câimbras: “Não foi lesão”

Uma das principais revelações do São Paulo nos últimos tempos, Liziero tranquilizou a torcida são-paulina nesta sexta-feira após sentir câimbras no confronto com o Colón e ter de abandonar a partida no finalzinho do segundo tempo, quando o Tricolor já havia feito as três substituições que tinha direito.

“Eu não estava cansado, mas as dores impossibilitaram que eu seguisse no campo. Tentei até onde deu para tentar ajudar os meus companheiros, porque este é o espírito do nosso grupo, mas já não tinha mais mobilidade. Ainda está um pouco dolorido, mas estou bem”, afirmou o jovem volante, garantindo que não sofreu qualquer lesão.

“Foi um jogo tenso, com o campo pesado, que exigiu bastante, então tive câimbras. Infelizmente, não deu para continuar, porque puxou muito o músculo, mas não foi lesão. Estou me recuperando das dores para ficar 100% para o domingo”, completou.

Titular do São Paulo enquanto Jucilei ficou fora por conta de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda, Liziero marcou seu primeiro gol na última quinta-feira como profissional. Embora o camisa 8 já esteja recuperado de seu problema físico e, inclusive, tenha retomado a titularidade, o jovem revelado em Cotia o substituiu mais uma vez em alto nível e mostrou que é um concorrente de peso para uma vaga no meio-campo de Diego Aguirre.

“Foi um sentimento único e que só não foi completou porque não conquistamos a classificação. Mas temos que seguir em frente, porque domingo já tem mais. Contamos com o apoio do nosso torcedor para encarar a Chapecoense, porque ele já mostrou que é fundamental para empurrar o time”, concluiu Liziero.