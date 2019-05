Liziero fará exame para saber se perderá nova decisão em 2019

Liziero fará exames nesta segunda-feira para saber se perderá mais uma decisão do São Paulo na temporada. O volante teve de ser substituído aos 13 minutos do primeiro tempo no empate sem gols com o Bahia, no último domingo, depois de sofrer dura entrada de Gregore, que pisou em seu tornozelo direito.

Temendo uma nova torção, Liziero até tentou voltar a campo, porém, não conseguiu deixar de mancar e após alguns instantes se rendeu, sinalizando a Cuca de que precisaria ser substituído. Luan, que voltava de um estiramento na coxa esquerda, foi o escolhido para preencher a vaga deixada pelo camisa 14.

Caso o exame constate algo mais grave em Liziero, o São Paulo não contará com um de seus jogadores mais talentosos no confronto com o Bahia pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o que seria a terceira decisão perdida pelo atleta na temporada, uma vez que já ficou de fora da partida de volta contra o Talleres, pela Pré-Libertadores, e da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians.

Essa também seria a segunda entorse no tornozelo direito de Liziero neste ano. No dia 31 de janeiro, contra o Guarani, na primeira fase do Paulistão, o volante sofreu a mesma lesão e foi baixa por nada mais, nada menos que dez partidas, voltando a atuar somente no jogo de ida das quartas de final, contra o Ituano, no Morumbi.

Porém, a nova sequência de Liziero não durou muito. Em treino na véspera do jogo de ida da grande final do Paulistão, o volante sentiu a coxa esquerda e acabou cortado da partida contra o Corinthians. Mais tarde foi confirmado que ele havia sofrido um estiramento na coxa esquerda, fato que o tirou também do jogo de volta, em Itaquera.

