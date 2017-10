Lista de relacionados do São Paulo tem sete meias e um centroavante

Saiu a lista de relacionados do São Paulo para o confronto com o Flamengo, marcado para às 17 horas (de Brasília) desse domingo, no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Dorival Júnior terá sete meias e apenas Lucas Pratto para a função de centroavante à disposição. Na zaga, Lugano não ficará nem no banco de reservas.

O zagueiro, que ainda não foi utilizado pelo técnico tricolor, faz processo de transição após contratura na panturrilha direita e está vetado. Além do camisa 5, Morato e Wellington Nem (ambos com cirurgias no joelho direito), Bruno (cervicalgia) e Gilberto (contratura na coxa esquerda), além de Brenner (disputa o Mundial Sub-17 com a Seleção Brasileira) são desfalques para a partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último treino da equipe no CT da Barra Funda foi fechado à imprensa, mas a tendência é que o São Paulo entre em campo com: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares (Edimar); Petros, Marcos Guilherme, Hernanes, Cueva e Maicosuel; Lucas Pratto.

Confira a lista de jogadores do São Paulo relacionados para enfrentar o Flamengo:

Goleiros: Denis, Sidão e Renan Ribeiro

Laterais: Edimar, Buffarini e Júnior Tavares

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Aderllan e Bruno Alves

Volantes: Petros, Éder Militão, Jucilei e Araruna

Meias: Maicosuel, Cueva, Hernanes, Thomaz, Shaylon, Lucas Fernandes e Jonatan Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Marcos Guilherme e Denilson