Líderes tentam elevar confiança “dos meninos” do São Paulo

Dada a delicada situação em que o São Paulo se encontra no Campeonato Brasileiro, alguns líderes do elenco tricolor estão se mobilizando para resgatar a autoestima dos jogadores cabisbaixos. Ex-capitão da equipe, Lucas Pratto é um dos que andam conversando com os companheiros cuja confiança está abalada.

“Talvez a maioria dos meninos esteja com a confiança baixa. Mas eu, o Hernanes e o Lugano estamos falando todos os dias para que a confiança esteja lá em cima e todos acreditem em si mesmo”, afirmou o camisa 9, em entrevista coletiva, na última quarta-feira.

A declaração ocorre no momento em que o São Paulo ocupa o 19º e penúltimo lugar do Brasileiro, com 23 pontos ganhos em 22 rodadas. Recuperado de uma pancada na cabeça, o centroavante tem convicção na capacidade de reação do grupo de jogadores comandado pelo técnico Dorival Júnior.

“Todos têm qualidade muito boa para jogar. Se eu soubesse a solução, falaria para todo mundo. Estamos tentando fazer com que os companheiros com menos confiança, ou que talvez não consigam sair de uma situação difícil, melhorem”, explicou.

Desde que assumiu o time do Morumbi, no início de julho, Dorival Júnior tem frisado que o grande problema do Tricolor não é falta de qualidade técnico, mas sim a parte “emocional” dos atletas.

Há dois jogos sem vencer, o São Paulo buscará reabilitar a sua autoestima na competição apenas em 9 de setembro, contra a Ponte Preta, no Morumbi. Em função da paralisação do Brasileiro para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, Dorival terá um total de dez treinos para fazer os ajustes necessários na equipe.