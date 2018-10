Leco foca em vaga na Libertadores e põe Aguirre sob análise no São Paulo

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, admitiu que o título do Campeonato Brasileiro está distante do clube. Com apenas duas vitórias em 11 jogos no segundo turno, o time despencou do primeiro para o quarto lugar, ficando nove pontos atrás do líder Palmeiras, a oito rodadas do fim da competição.

“Está muito difícil”, confessou o mandatário, antes de ponderar. “De qualquer forma é importante ressaltar que estamos numa condição de ascensão, de crescimento, de evolução evidente em relação ao que foi o ano passado”, acrescentou, em referência à briga contra o rebaixamento em 2017.

Além do Palmeiras, Flamengo e Internacional ultrapassaram o São Paulo na tabela de classificação. No quarto lugar com 53 pontos, apenas um a mais que o quinto colocado Grêmio, o Tricolor tem agora a vaga direta na Copa Libertadores como prioridade.

“A qualidade dos adversários, aqueles que estão lutando pelo título, torna difícil nossa pretensão de conquista. Agora é nos mantermos numa situação em que a gente possa estar entre os quatro primeiros, que é tudo aquilo que queremos”, projetou o presidente tricolor, que participou nesta terça-feira do sorteio que definiu os grupos do Campeonato Paulista 2019.

Sobre a permanência ou não de Diego Aguirre no comando da equipe, Leco admitiu que a renovação de contrato dependerá dos resultados deste final de temporada. O treinador uruguaio tem vínculo com o São Paulo até o dia 31 de dezembro de 2018.

“Estamos fazendo uma avaliação, uma análise de tudo. Estamos atentos e procurando fazer um planejamento total para o ano que vem, no sentido de ainda fazer melhor pelo São Paulo do que neste ano”, avisou.

“Claro que houve evolução, mas não significa que nós não queremos mais. E o Aguirre certamente é uma análise que faz parte disso. É óbvio que toda análise passa por resultado. No futebol, não tem como negar isso”, concluiu.

