Leco compara chegada de Dani Alves a de Leônidas da Silva nos anos 1940

Uma das contratações mais importantes da história do São Paulo, Daniel Alves foi apresentado na noite desta terça-feira no salão nobre do Morumbi e, durante o cerimonial, o presidente do Tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, comparou a chegada do lateral com a do atacante Leônidas da Silva, que foi comprado do Flamengo em 1942.

“Dani, você está vivendo um momento de vínculo profundo com a história do São Paulo, você está vivendo um momento de amor com essa torcida que está aqui em uma apresentação de jogador neste recinto, que é um solene, a sala do Conselho do São Paulo, e isso tem um significado extraordinário na nossa história, porque quando o São Paulo tinha só 12 anos, em 1942, o Leônidas chegou numa outra realidade demográfica e foi recebido entusiasticamente como você foi ontem”, disse o presidente.

Primeira grande contratação da história do clube, Leônidas disputou 212 jogos com a camisa tricolor entre 1942 e 1950, anotando 144 gols, oitava maior marca da história do clube.

“Isso significa que o São Paulo tem uma trajetória, uma saga de conquistas e valores compatíveis com a pretensão de tê-lo conosco. Você, um grande ganhador, que há pouco mais de um mês levantou a taça da Copa América como capitão da Seleção, que foi considerado o melhor jogador do torneio, que esteve aqui nesta casa e no CT, que tem uma afinidade imensa com a torcida do São Paulo e com o próprio São Paulo”, seguiu Leco.

O novo camisa 10 do São Paulo assinou contrato de três anos nesta terça-feira no Morumbi e a partir de agora fica à disposição de Cuca para estrear pelo Tricolor.

