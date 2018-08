Kaká mostra confiança em título do São Paulo: “Tem cara de campeão”

Kaká foi um dos 99 ex-jogadores homenageados pelo São Paulo na noite desta terça-feira, no estádio do Morumbi. Após ter seu nome marcado no “caminho dos ídolos”, localizado na rampa que dá acesso ao salão nobre do clube, o antigo meio-campista eleito o melhor jogador do mundo em 2007 pela Fifa conversou com a imprensa e não escondeu a empolgação com a ótima campanha que vem sendo realizada pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro.

“Tem cara de campeão, sorte de campeão, mas estamos no meio do campeonato, não vamos colocar uma pressão desnecessária no time. Tem muito jogo, muita coisa para acontecer, mas não dá para desmerecer o fato de o time estar em primeiro lugar em um campeonato tão competitivo como é o Campeonato Brasileiro”, disse Kaká. ‘

Tendo de se dividir apenas entre Brasileirão e Copa Sul-Americana, o São Paulo, na visão de seu ex-jogador, leva vantagem em relação aos principais rivais, que ainda disputam a Copa do Brasil e a Libertadores. A situação do Tricolor pode ficar ainda mais favorável caso a equipe de Diego Aguirre seja eliminada da Sul-Americana na próxima quinta-feira, quando terá a missão de reverter a vantagem do Colón, que venceu por 1 a 0 no Morumbi, no duelo de ida da segunda fase do torneio.

“Ajuda muito o fato de não ter que jogar outras competições, estar completamente focado no Campeonato Brasileiro, ter tempo para trabalhar e descansar, enquanto os outros clubes estarão jogando outras competições. Falta muita coisa para acontecer, mas não podemos tirar o mérito de o time estar em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Aguirre, que chegou e está fazendo um excelente trabalho, e aos jogadores, que entenderam a filosofia do clube e do treinador. Acho que o São Paulo está no caminho certo”, prosseguiu.

Já em relação à homenagem recebida nesta terça-feira, Kaká admitiu a grande emoção que foi estar ao lado de importantes nomes da história do São Paulo, como Dario Pereyra, Mineiro, Zetti, Muricy Ramalho, entre outros.

“Muito difícil descrever em palavras a emoção que estou sentindo aqui, primeiro em conviver com grandes ídolos do São Paulo, que participaram da minha formação como atleta, sempre citei o Raí como grande ídolo na carreira. Ter meu nome aqui é realmente especial, porque está eternizado na história de um clube como São Paulo, no estádio do Morumbi… fico pensando muito nos meus filhos, que vão poder passar por aqui e ver o nome do pai, a estrela, ver o que o pai representou para o clube. Realmente é um dia muito especial para mim”, concluiu Kaká.