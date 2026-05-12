Juventude x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira em busca de se recuperar da derrota no Majestoso e mirando a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor visita o Juventude, pela volta da quinta fase da competição, às 19h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.
Onde assistir
- Pay-per-view: Premiere
Como chegam as equipes
O Juventude chega após um confronto movimentado contra o Criciúma pela Série B, no último sábado, que acabou empatado em 0 a 0 e fez a equipe alcançar 12 pontos na tabela com oito rodadas. Apesar dos cinco jogos de invencibilidade na segunda divisão, o clube gaúcho foi eliminado da Copa Sul-Sudeste ainda na primeira fase, terminando em quinto do grupo B com quatro pontos em seis jogos.
Por sua vez, o São Paulo vem de uma derrota no clássico contra o Corinthians por 3 a 2, a quarta partida seguida em que o Tricolor não vence. Ao fim da 15ª rodada, o clube permanece na quarta colocação do Brasileirão, com 24 pontos.
Pressionado, Roger Machado contará com a vantagem da vitória no primeiro confronto contra o Juventude, em que o São Paulo venceu os Jaconeros por 1 a 0 no Morumbis. Sendo assim, a equipe paulista precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Em caso de uma derrota pelo placar mínimo, a classificação será decidida nos pênaltis.
Arbitragem
- Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
- Assistentes: Brígida Cirillo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)
- VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)