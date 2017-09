Júnior Tavares desfalca treino leve em reapresentação do São Paulo

Ainda amargando o empate do Majestoso, o São Paulo se reapresentou na ensolarada manhã desta terça-feira, no CCT da Barra Funda. Com uma indisposição estomacal, Júnior Tavares não participou do leve treinamento que o técnico Dorival Júnior comandou.

O lateral esquerdo, no entanto, não é motivo de preocupação para o duelo com o Sport, domingo, no Morumbi, já que, de qualquer forma, terá de cumprir suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, a tendência é que Edimar recupere a posição diante dos pernambucanos.

Debaixo de muito sol, Dorival dividiu o elenco em quatro equipes que se enfrentaram em espaço reduzido na metade de um dos campos do CT. O treinador misturou titulares e reservas, e não confirmou o time que irá duelar com o Sport.

Sidão e Denis, além de outros dois goleiros da base, participaram normalmente da atividade. Renan Ribeiro, recuperado de uma tendinite no joelho direito, treinou sem restrições durante o trabalho exclusivo para goleiros e depois exercitou a parte física separado dos demais, correndo em volta do gramado.

A atividade durou cerca de meia-hora para os titulares do clássico contra o Corinthians, mas continuou por aproximadamente mais 20 minutos para os reservas. Satisfeito com o desempenho do São Paulo no Majestoso, Dorival tende a manter o esquema e armar o time com Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Petros; Marcos Guilherme, Cueva, Hernanes e Lucas Fernandes; Lucas Pratto.

Passadas 25 rodadas, o São Paulo ocupa o 17º lugar, com 28 pontos ganhos. Uma vitória sobre o Sport, que é o 14º colocado, com 30 pontos, garante a saída da zona de rebaixamento. O Tricolor dará sequência à preparação para o confronto direto da parte de baixo da tabela na manhã desta quarta-feira, no CCT da Barra Funda.