Jucilei retorna e Aguirre relaciona 23 atletas para duelo contra o Vasco

Depois da derrota pela Copa Sul-Americana na última quinta-feira, o São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde está apenas dois pontos atrás do líder Flamengo e enfrenta, neste domingo, o Vasco no Estádio do Morumbi, às 16h (de Brasília), com expectativa de bom público, já que foram vendidos de forma antecipada 38 mil ingressos. Para o confronto, inclusive, Diego Aguirre terá o retorno de Jucilei.

Na tarde deste sábado, no Centro de Treinamento da Barra Funda, o treinador uruguaio comandou o último treinamento visando a partida contra o Cruz-Maltino, Fechada, a atividade teve um trabalho tático de bola parada, seguido por treino técnico e recreativo, de acordo com os relatos do clube no site oficial. Em seguida, foram divulgados os atletas relacionados.

A grande novidade ficou mesmo pelo retorno de Jucilei. Recuperado de um estiramento na coxa esquerda, o camisa oito, que se lesionou no decorrer da vitória contra o Flamengo, desfalcou o tricolor nos quatro jogos seguintes (Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Colón-ARG) e deve ser opção no banco de reservas neste domingo. O jovem Liziero, poupado na Sul-Americana, não só volta ao time como deve ser o titular do setor ao lado de Hudson.

Em busca dos três pontos para se manter na briga pela liderança do Brasileiro, o São Paulo e seu treinador uruguaio não terão à disposição o zagueiro Anderson Martins, suspenso, o lateral-esquerdo Edimar, com um entorse no tornozelo, além de Rodrigo Caio e Régis, que estão em fase se transição e treinando com o restante do elenco, mas ainda sem condições de atuar.

Dessa forma, Aguirre deverá levar a campo praticamente a mesma equipe que foi derrotada pelo Colón, da Argentina, na última quinta-feira. A única mudança por opção deve ser a entrada de Sidão no lugar de Jean. A provável escalação é a seguinte: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Hudon, Liziero, Nene; Rojas, Everton e Diego Souza.

Confira a lista dos 23 relacionados para o confronto contra o Vasco:

Goleiros: Sidão e Jean

Laterais: Eder Militão, Bruno Peres e Reinaldo

Zagueiros: Arboleda e Bruno Alves

Meio-campistas: Jucilei, Hudson, Liziero, Araruna, Luan Santos, Nene, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Diego Souza, Everton, Joao Rojas, Trellez, Gonzalo Carneiro, Morato, Paulinho Boia e Caíque