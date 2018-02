Jucilei pede “humildade” e São Paulo celebra quarto jogo sem sofrer gol

Confira este e outros vídeos em

“Temos que entrar forte, atentos. A todo momento um correndo pelo outro. Uma coisa importante: ter humildade para marcar. Isso faz um time vencedor. Olha a qualidade que temos aqui. Mas só isso não é o suficiente, temos de jogar, correr como time grande”.

As palavras de ordem de Jucilei, proferidas no vestiário do Estádio Rei Pelé antes da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o CSA-AL e reproduzidas pela Spfctv, traduzem o bom momento do sistema defensivo do qual o volante faz parte.

Com o resultado conquistado em Maceió, o time tricolor avançou na Copa do Brasil e, de quebra, atingiu a sua quarta vitória consecutiva sem ter suas redes balançadas, igualando o feito de 2012, quando venceu Palmeiras (3 a 0), Vasco (2 a 0), Figueirense (2 a 0) e Atlético-GO (2 a 0) em sequência. A marca anima Jucilei, que assumiu a faixa de capitão em função do desfalque de Petros, suspenso do duelo em Alagoas.

“Graças a Deus conseguimos a classificação, que era o objetivo. Ressaltar também que é mais um jogo sem tomar gols, isso nos dá confiança. O time está no caminho certo”, celebrou o camisa 8, que foi elogiado pelo técnico Dorival Júnior após o confronto.

“No ano passado, as dificuldades eram grandes. Era um fator que incomodava, toda rodada tomávamos gols. É fruto do trabalho e dedicação dos jogadores. Gostei muito do meio-campo, com o Jucilei dando sustentação muito grande”, avaliou o treinador.

Antes do triunfo sobre o CSA, o São Paulo havia passado incólume nas vitórias sobre Madureira (1 a 0), Botafogo-SP (2 a 0) e Bragantino (1 a 0). Um dos pilares da equipe, o zagueiro Rodrigo Caio divide os méritos pelo desempenho do sistema defensivo, citando até a importância de Cueva para o seu funcionamento.

“Ficamos felizes com o empenho dele. Esperamos melhorar a cada jogo. Precisamos muito dele, não só com a bola, mas para recompor. A gente não vem tomando gols só por méritos da defesa, mas de toda a equipe. O time todo está de parabéns”, bradou o camisa 3, que teve o pensamento compartilhado por Sidão.

“Estamos no caminho certo. Mais uma vez exalto o mérito coletivo, é manter a humildade trabalhando que temos um grande jogo no domingo. É buscar mais uma vitória”, projetou o goleiro.

Sidão se referia ao clássico contra o Santos, marcado para este domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Pela Copa do Brasil, o São Paulo enfrentará na terceira fase o também alagoano CRB, que despachou o Novo Hamburgo-RS, no Sul, nas penalidades. Os mandos de campos e as datas dos embates ainda não foram definidos pela CBF, organizadora do torneio.