Jucilei lamenta insucesso de “jeito europeu” de Ceni e cobra reação

O volante Jucilei concedeu nesta terça-feira a sua primeira entrevista coletiva desde a demissão de Rogério Ceni, no último dia 3. Questionado sobre a saída do ídolo tricolor, o camisa 25 lamentou o insucesso da metodologia de treinos implantada pelo ex-goleiro no São Paulo.

Desde que assumiu o comando técnico do clube em janeiro, Ceni procurou reproduzir no dia a dia da equipe práticas mais recorrentes no futebol europeu. Desde os treinos táticos completamente fechados até os métodos das atividades eram inspiradas em exercícios oriundos de fora. Para isso, contou até com o auxílio do inglês Michael Beale e do francês Charles Hembert.

“Foi um prazer trabalhar com o Rogério, mas o time não encaixou, as vitórias não vieram e sabemos que o time vive de resultados. A presidência optou por tirá-lo e trazer o Dorival (Júnior). O Rogério tentou implantar um jeito europeu, mas não deu certo”, afirmou.

Com Dorival no comando, Jucilei espera que o time reaja no Campeonato Brasileiro, do qual é o 19º e penúltimo colocado, com 11 pontos. “É uma fase difícil, o São Paulo está acostumado a brigar em cima, mas todos são profissionais e estamos cientes disso. Temos que reagir logo, as rodadas vão passando e a situação fica mais difícil a cada dia”, alertou.

A reação tricolor passa pela partida contra o Atlético-GO, nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbi. O duelo contra o lanterna do torneio é uma boa oportunidade para o São Paulo quebrar o jejum de sete jogos sem vitórias.

“Agora, cada jogo tem que ser encarado como decisão. Nossa reação tem que começar no campeonato, precisamos dos três pontos na quinta-feira”, disse Jucilei, que confia na qualidade do elenco para conseguir a reação rapidamente.

“Temos que nos unir mais para tirar o São Paulo dessa situação. Temos condições para isso, porque o time é muito forte”, concluiu.