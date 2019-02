Jucilei e Liziero passam por exames e estão fora do duelo com o São Bento

Jucilei e Liziero estão fora do duelo com o São Bento, marcado para o próximo domingo, às 17h (de Brasília), no estádio do Pacaembu. A dupla realizou exames nesta sexta-feira e foi descartada pela comissão técnica. Para o duelo com o Talleres, na próxima quarta-feira, na Argentina, ambos são dúvidas.

Jucilei sofreu um trauma no dorso do pé direito ainda no primeiro tempo da derrota para o Guarani por 1 a 0. Liziero, por sua vez, sofreu um trauma no tornozelo direito e, inclusive, deixou o Tricolor com um homem a menos nos últimos minutos de partida, já que a equipe havia feito as três substituições.

Os dois jogadores já iniciaram tratamento de acordo com as recomendações do departamento médico. Fora dos gramados, Jucilei e Liziero trabalharão em dois períodos nos próximos dias junto com os fisioterapeutas do clube para reunirem condições de jogo o mais rápido possível.

Desta forma, Willian Farias, um dos sete reforços do São Paulo para 2019, vive a expectativa de estrear em uma partida oficial com a camisa tricolor. Desde que chegou ao Morumbi, o volante só atuou na pré-temporada, durante a disputa da Copa Flórida. Araruna e Hudson são as outras opções para o setor.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com