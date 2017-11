Jucilei crê em permanência no São Paulo e lamenta “ano de chacota”

O volante Jucilei está otimista em relação ao seu futuro no São Paulo. Indagado sobre a possibilidade de uma contratação em definitivo, o jogador demonstrou confiança após conversa com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que há alguns meses via a sua permanência como algo difícil de acontecer.

“Acredito que está mais para sim. Estamos conversando, o presidente falou que, no que depender dele, vai me contratar. Estou confiando na palavra dele. Também deixei claro que quero ficar. Já é um ponto importante quando o jogador quer ficar. Vou deixar na mão do São Paulo, no que depender de mim eu assino embaixo”, afirmou Jucilei, após o empate sem gols com o Botafogo, no último domingo, no Pacaembu.

Aos 29 anos, Jucilei foi emprestado ao São Paulo até dezembro. Detentor dos direitos econômicos do atleta até junho de 2019, o chinês Shandong Luneng só irá negociá-lo mediante venda, rejeitando uma eventual renovação de empréstimo.

“Meu desejo é ficar. A vontade é grande, mas isso não depende de mim. Vamos esperar, ver o que vai acontecer nos próximos dias e no mês final que eu tenho de contrato”, reiterou Jucilei, cuja permanência no Morumbi foi vista como improvável por Leco em função dos altos valores envolvidos numa eventual negociação.

As boas atuações do volante nesta reta final de Campeonato Brasileiro, no entanto, fizeram o mandatário mudar de opinião recentemente e procurar meios de mantê-lo no elenco tricolor. Além disso, a permanência de Jucilei se tornou uma exigência da torcida, que costumeiramente o ovaciona em jogos da equipe como mandante.

“Fico feliz pelo carinho da torcida. Tento retribuir dentro de campo, fazendo boas partidas e tentando dar a vitória à torcida, que merece. Esse ano foi muito sofrido para os torcedores, mas em nenhum momento eles deixaram de acreditar no time”, rememorou o camisa 25.

Com o empate diante do Botafogo, o São Paulo chegou aos 46 pontos, caiu para o 13º lugar, mas se livrou de vez do risco de rebaixamento no Brasileiro. Falando como se já soubesse que ficará no elenco, Jucilei prometeu uma temporada de 2018 mais vitoriosa para o Tricolor.

“Sentimento de alívio, mas também de tristeza, pelo fato de ter sido um ano muito ruim para o São Paulo. Ano de chacota. Difícil, mas superamos. Deixar bem claro que 2018 vai ser bem diferente. Isso já foi conversado, vamos brigar por títulos, eu acredito. A base do São Paulo é muito forte, vamos mantê-la e fazer um ano diferente”, projetou Jucilei.