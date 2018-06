Jornal espanhol põe são-paulino Brenner na mira do Valencia

Após Valdívia e Marcos Guilherme rumarem para o futebol árabe, o São Paulo pode perder outro atacante de seu elenco. De acordo com o jornal espanhol Super Deporte, Brenner entrou na mira do Valencia, que procura reforçar o seu sistema ofensivo.

Kevin Gameiro, do Atlético de Madrid, e Iago Aspas, do Celta de Vigo, seriam as primeiras opções do técnico Marcelino García Toral. No entanto, as altas cifras envolvidas estão dificultando as negociações. Por isso, o Valencia teria voltado os seus olhos ao jovem revelado nas categorias de base do Tricolor.

Ainda segundo a publicação, Brenner agrada a Pablo Longoria, diretor de futebol do clube ibérico. Além disso, o Valencia teria enviado a Londres um membro de sua comissão técnica para observar o jogador, que participou da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

O valor da multa rescisória de Brenner, contudo, pode frear as pretensões dos espanhóis. O clube do exterior que quiser tirar o atacante do São Paulo terá de desembolsar 50 milhões de euros (R$ 223,5 milhões).

Aos 18 anos, Brenner tem contrato com o Tricolor até setembro de 2022. Promovido ao elenco profissional em meados de 2017, ele soma 18 partidas pela equipe, sendo 11 como titular. Nesse período, marcou três gols. Sua última aparição ocorreu no triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, em 12 de junho, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Após um início de 2018 promissor, Brenner perdeu espaço no time depois da chegada do técnico Diego Aguirre. Tanto que o uruguaio queria mantê-lo treinando no CT da Barra Funda, mas que reforçasse a equipe sub-20 em torneios da base para ganhar ritmo.

No momento, Brenner participa de um período de treinos da Seleção Brasileira sub-20 em Minas Gerais. As atividades servem como preparação para o Campeonato Sul-Americano de 2019, no Chile.

