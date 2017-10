Jorge Wagner revê São Paulo antes de voo e deseja sorte contra o Galo

Bicampeão brasileiro com o São Paulo, em 2007 e 2008, Jorge Wagner se encontrou com a delegação tricolor nesta terça-feira, no Aeroporto de Congonhas, antes do embarque para Belo Horizonte, onde a equipe enfrentará o Atlético-MG, na quarta. De acordo com o site oficial do clube, ele desejou sorte aos são-paulinos, que tentam se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Jorge Wagner, que seguia viagem para o Sul do país com a sua família, deu atenção especial para Hernanes, com quem dividiu vestiário entre 2007 e 2010, e Denis, que chegou ao São Paulo em 2009.

Depois de sua vitoriosa passagem pelo Morumbi, o ex-camisa 7 do São Paulo se transferiu para o Kashiwa Reysol, do Japão, onde atuou até 2013. No ano seguinte, assinou com o Botafogo, mas ficou por pouco tempo na equipe carioca, que o negociou com o Kashima Antlers.

Após defender mais um time japonês, Jorge Wagner acertou com o Vitória em 2015. Seu último contrato, porém, se deu com o Fluminense de Feira, pelo qual disputou 11 jogos e marcou dois gols em 2017. Aos 38 anos, está sem clube no momento.

A delegação tricolor já está em Belo Horizonte, onde se encontra em regime de concentração em um hotel da cidade. Antes, o Tricolor havia treinado pela manhã, no CCT da Barra Funda, encerrando a preparação para o duelo.

A partida frente ao Galo está marcada para começar às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Independência. A 12 rodadas do fim do Brasileiro, o São Paulo ocupa o 14º lugar, com 31 pontos, apenas três a menos que o nono colocado Atlético-MG.