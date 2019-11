“Jogamos muito no segundo tempo”, diz Reinaldo após empate no San-São

Reinaldo saiu de campo neste sábado, após o empate em 1 a 1 com o Santos, na Vila Belmiro, com um sentimento de que sua equipe poderia ter conquistado um resultado mais favorável. Embora a igualdade com um dos melhores times do Campeonato Brasileiro não seja tão ruim assim, o lateral-esquerdo teve essa sensação devido à boa performance coletiva no segundo tempo, quando o Tricolor empatou o jogo.

“Como o Diniz fala, até antes dos jogos, é para termos coragem, aparecer todo mundo, jogar, aproveitar contra-ataque, furar as linhas deles. No segundo tempo, fizemos certinho, chegando na frente com qualidade”, afirmou Reinaldo ao Premiere.

“Por isso merecemos o gol e poderíamos até ter virado, porque nosso time jogou muito no segundo tempo. Agora é ver o que fizemos de errado para corrigir e o que fizemos de certo para manter e conquistar nosso objetivo”, completou.

No primeiro tempo, o São Paulo mostrou muitos erros e não conseguiu encaixar boas jogadas ofensivas. Menos agressivo, o time comandado por Fernando Diniz sofreu com a intensidade do Santos, que, embora tenha aberto o placar em uma cobrança de pênalti, criou muito mais e deu bastante trabalho para a defesa tricolor.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Já na etapa complementar, com Liziero na vaga de Jucilei, o São Paulo melhorou consideravelmente e acabou empatando com Daniel Alves. No decorrer do segundo tempo, Pablo ainda teve outras duas chances para virar a partida, mas não estava em um dia inspirado.

Agora, o São Paulo tentará voltar a vencer, o que não acontece há três rodadas, no próximo domingo, quando viajará até Fortaleza para enfrentar o Ceará, no Castelão.