Joel vê Ceni precipitado, mas confia em sucesso do ex-goleiro

O técnico Joel Santana comentou sobre a saída precoce de Rogério Ceni do comando técnico do São Paulo. Após ser eliminado no Paulistão, na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, o ex-goleiro e ídolo tricolor não conseguiu fazer uma boa campanha no Brasileirão, mas recebeu incentivos do agora companheiro de profissão.

“Falar do Rogério é difícil, porque sou o fã desse atleta. Eu só achei um pouco precipitado, porque a vida de treinador é totalmente diferente da vida de jogador. Capacidade ele tem. Você sendo líder e tendo que definir as coisas é bem mais difícil, até você escolher como pretende trabalhar…”, disse Joel durante o programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo.

Além de tecer elogios a Ceni, Joel Santana também deu um conselho para o ídolo do São Paulo, Segundo o treinador que irá dirigir o Black Gold Oil, time da quinta divisão dos EUA, o ex-goleiro deveria ter aguardado mais tempo para assumir o cargo de técnico do Tricolor.

“Minha opinião não vale nada, mas se eu pudesse dar um conselho para ele, falaria ‘amigo, vamos devagar, não pega agora não. Espera mais um pouco, você vai conhecer melhor os jogadores, a parte tática, física psicológica, enfim, tudo o que envolve ser treinador’. Nem tudo que é mel, vira água, e nem tudo que é água, vira mel. Treinador no Brasil vive de resultados”, concluiu Joel Santana.