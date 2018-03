Jean se diz “arrepiado” por torcida e projeta sequência no São Paulo

Confira este e outros vídeos em

O goleiro Jean estreou pelo São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o CRB-AL, na última quarta-feira, após Sidão sofrer uma lesão na coxa direita durante o aquecimento para o duelo. O camisa 1 foi pouco exigido e, descolando grande lançamento, ainda iniciou a jogada do segundo gol da equipe, marcado por Éder Militão, sendo exaltado pelos pouco mais de 8 mil tricolores presentes no Morumbi.

“Realizei um sonho ao disputar o meu primeiro jogo pelo São Paulo, porque sempre quis vestir esta camisa. Fiquei muito feliz, principalmente pelo resultado e sem sofrer gol, que é importante para dar confiança ao goleiro”, afirmou Jean à Spfctv.

Tendo Rogério Ceni como ídolo, ele se notabilizou no Bahia pela habilidade com os pés. Logo em sua estreia pelo Tricolor, Jean foi estimulado pela torcida a cobrar uma falta da intermediária. O goleiro se dispôs a bater, mas acabou recuando e viu Cueva mandar no travessão.

“A torcida gritou o meu nome nas arquibancadas e, depois, demonstrou carinho pelas redes sociais. Recebi muitas mensagens e fiquei contente pelo apoio. Fiquei arrepiado e emocionado. Espero retribuir este carinho com boas atuações, sempre com o objetivo de ajudar o São Paulo em busca das vitórias”, destacou..

A próxima oportunidade de retribuir o carinho da torcida se dará contra o Linense, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Gilbertão, pela décima rodada do Campeonato Paulista. É que, na última quinta-feira, um exame apontou uma contratura na coxa direita de Sidão, que deverá desfalcar o time nas próximas partidas.

De qualquer forma, Jean está confiante para dar conta do recado. “Fiquei triste pela lesão do Sidão, porque não tem vaidade entre nós. Somos amigos e nos respeitamos muito. Eu queria estrear, mas não com a lesão de um amigo. Que ele possa voltar logo, porque é importante para o grupo. Fiz a minha primeira partida e, agora, terei uma sequência na equipe. Estou pronto para ajudar a equipe, porque vamos em buscas de vitórias e títulos”, projetou.

