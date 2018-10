Jean provoca torcida do Vitória e é expulso; Hudson também é desfalque

O goleiro Jean e o volante Hudson, do São Paulo, serão desfalques na partida contra o Flamengo, marcada para o domingo do final de semana que vem, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Completando 23 anos nesta sexta-feira, Jean foi expulso após o apito final do triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no estádio do Barradão, por fazer gestos provocativos à torcida do time da casa. Antes de assinar com o Tricolor, ele defendeu o Bahia, arquirrival da equipe rubro-negra.

Após a provocação, o camisa 1 se direcionou à torcida do São Paulo, localizada atrás de um dos gols, para celebrar o triunfo. Ainda assim, alguns jogadores do Vitória foram tirar satisfação com o goleiro, que acabou sendo advertido com o cartão vermelho pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden.

Na zona mista do Barradão, Jean procurou se defender alegando que fazia apenas gestos comemorativos para a torcida tricolor. Contra o Flamengo, ele faria sua quarta partida consecutiva como goleiro titular do São Paulo.

“Antes de mais nada, queria valorizar o nosso triunfo aqui hoje. Vínhamos de alguns jogos sem ganhar e hoje (sexta-feira) eu pude contribuir um pouquinho. O grupo todo foi muito guerreiro. Vimos jogadores adversários comemorando na frente da torcida dos outros e tomando amarelo. Eu fui comemorar com a minha torcida e acabei tomando vermelho. Não entendi”, declarou.

Na súmula do jogo, o árbitro explicou a expulsão: “Após o término da partida, expulsei mostrando o cartão vermelho direto ao atleta de número 01 da equipe do São Paulo, Jean Paulo Fernandes Filho, por chutar a placa de publicidade e bater com as duas mãos no peito, também usando os dedos indicadores em direção ao solo em frente à torcida do Vitória. Fato esse que gerou início de um tumulto, só não o tornando generalizado devido à intervenção rápida de jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes e também da equipe de arbitragem”.

Já Hudson levou o terceiro cartão amarelo por cometer falta dura em Lucas Fernandes. Sua ausência abre espaço para Jucilei voltar à equipe titular. O camisa 8, que já havia sido reserva no empate com o Atlético-PR, perdeu a posição para o garoto Luan após a derrota para o Internacional em Porto Alegre.

Além de Jean e Hudson, Everton é outra baixa certa para o embate com o Flamengo. O meia-atacante, que trata um estiramento na coxa esquerda, ainda nem sequer iniciou o trabalho de transição para o campo. A previsão inicial de recuperação era de ao menos de três semanas.

Com o resultado, o São Paulo findou um jejum de seis jogos sem vitória e garantiu a permanência no quarto lugar do Brasileirão ao final desta rodada. Agora, o time soma 56 pontos, seis a menos que o líder Palmeiras e quatro a mais que o Grêmio, quinto colocado.