Jean celebra vaga na pré-Libertadores e dá mérito a Aguirre

Titular na meta são-paulina, Jean comemorou neste domingo a vaga conquistada para a pré-Libertadores graças à vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, no Morumbi. Passado o triunfo, o jogador freou a empolgação e seguiu o discurso do restante do elenco, garantindo que o Tricolor irá lutar nessas três rodadas que restam pelo quarto lugar da tabela, posto que garante o time diretamente na fase de grupos do torneio continental.

“Sim, foi o primeiro passo. Muito bom garantir a pré-Libertadores, mas queremos nos classificar diretamente para a fase de grupos, então vamos buscar o quarto lugar”, disse Jean, enfático.

Já em relação ao trabalho de André Jardine, o goleiro são-paulino garantiu que o grupo vem assimilando bem as ideias passadas pelo novo treinador. Jean, entretanto, fez questão de ressaltar a parcela de Diego Aguirre nessa conquista do clube, que volta à Libertadores após um ano fora das disputas.

“Já deu para assimilar [as ideias do Jardine], mas não podemos tirar o mérito do trabalho do Aguirre, que nos colocou nessa posição de podermos nos classificar para a pré-Libertadores. Mas, a gente já está entendendo bem o que o professor Jardine quer e estamos vendo melhoras”, prosseguiu o camisa 1.

Desta vez saindo de campo sem sofrer gols, Jean fez questão de dividir o bom desempenho defensivo com seus companheiros. Analisando a partida de trás, o goleiro são-paulino crê que a atuação dos zagueiros e laterais tricolores foi elementar para segurar o Cruzeiro no Morumbi.

“A gente está muito bem, o Cruzeiro teve oportunidades, mas o time estava ligado, nossa zaga principalmente. Temos que dar o mérito ao Arboleda, Bruno Alves, os laterais Bruno Peres, Reinaldo e, depois, Edimar. Quando a bola passar, espero estar pronto para ajudar, mas, graças a Deus, nosso time jogou muito bem hoje e conseguiu o resultado”, concluiu.