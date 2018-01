Jardine valoriza desempenho do São Paulo e foca na Liberta sub-20

O São Paulo lutou, foi mais ofensivo, mas acabou derrotado pelo Flamengo nesta quinta-feira, na final da Copa São Paulo de Juniores. Após o duelo no Pacaembu, o técnico André Jardini valorizou o futebol apresentado pelo Tricolor e lembrou do ótimo histórico recente do clube na categoria sub-20.

“Não tínhamos como arriscar mais e abrir mais a equipe, principalmente no segundo tempo. Faltou colocar a bola para dentro para conseguirmos pelo menos levar para os pênaltis. Mas é do jogo, é do futebol. Tenho certeza que o torcedor são paulino se identificou com a maneira com que a equipe joga, com a raça e com a garra que defendem a camisa do São Paulo”, afirmou o treinador.

“Foram dez finais, sete comigo no comando, outras três com outro treinador, mas ainda o grupo sub-20. Essa foi a 11ª decisão, e a primeira que perdemos. Não temos o direito de ficar tristes e abaixar a cabeça porque o trabalho é feito de vitórias e derrotas”, completou.

Campeão da edição 2016, o Sub-20 do São Paulo está confirmado para a Libertadores 2018, competição bianual, que desta vez acontecerá no Uruguai. Em sede única, Montevidéu, serão 12 equipes na disputa, de dez confederações diferentes, sendo o Brasil e o anfitrião os únicos com dois representantes.

“Vamos focar todas as forças na Libertadores. O Brasil ainda não valoriza tanto, mas é uma competição muito importante. O Brasil só tem um título e é do São Paulo. Mais uma vez vamos representar o futebol nacional, juntamente com o Cruzeiro, e vamos lutar demais para voltar a vencer esse torneio. Depois do que eu vi hoje e na Copinha inteira, não tenho dúvidas que o São Paulo vai para lá com muita força”, finalizou.