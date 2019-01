Jardine indica time titular com Nenê na vaga de Hernanes

O técnico André Jardine não fez questão de esconder o time que deve estrear no Campeonato Paulista, contra o Mirassol, no próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu. Nesta quarta-feira, o treinador do São Paulo comandou uma atividade com a mesma formação usada no primeiro tempo dos dois jogos da Copa Flórida, com exceção de Hernanes, que deu lugar a Nenê.

Ainda dependendo do Hebei Fortune para que sua situação seja regularizada e, assim, possa estrear em competições oficiais, Hernanes deu lugar a Nenê na função de armador da equipe. O São Paulo tem até as 19h (de Brasília) desta quinta-feira para que o processo de registro do Profeta seja concretizado.

Dando ênfase ao meio-campo e ao ataque, André Jardine colocou em campo uma formação composta por Jucilei, Hudson, Nenê; Helinho, Pablo e Everton. Diego Souza, com dores na panturrilha, realizou exames, não teve lesão constatada e trabalhou no Reffis. Enquanto isso, o seu auxiliar, Sandro Forner, comandou uma atividade com os jogadores de defesa. Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo integraram a linha considerada titular.

Um dos destaques ficou por conta da ausência de Igor Vinicius na linha de defesa reserva. O reforço para a lateral direita deu lugar a Araruna, volante que se acostumou a ser improvisado no setor por conta das poucas opções no elenco. Além dele, Lucas Kal, Bruno Alves e Léo também treinaram sob o comando de Sandro Forner.

Antes da estreia no Campeonato Paulista, o São Paulo ainda terá mais dois treinamentos pela frente, em que André Jardine fará seus últimos ajustes. Embora o treinador tenha garantido ainda nos EUA que não havia definido o time titular, tudo indica que haverá pouquíssimas mudanças em relação à equipe usada nos duelos com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda.