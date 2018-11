Jardine elogia elenco e garante que pode fazer São Paulo jogar melhor

Membro permanente da comissão técnica do São Paulo, André Jardine está convicto de que o time pode praticar um futebol bem melhor em relação ao que vem apresentando neste segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Escolhido pela diretoria para substituir Diego Aguirre de forma interina até o final da temporada, Jardine tem a missão de fazer a equipe evoluir rapidamente para as últimas e decisivas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro.

“É um trabalho minucioso de análise, de reflexão, de muita conversa interna, de procurar enfrentar todos os problemas de frente, sem medo. E vender uma ideia aos jogadores que temos condição de jogar melhor, para que os resultados sejam melhores”, afirmou, em entrevista à Spfctv.

Jardine assume a função de técnico em meio à pior fase do São Paulo no Brasileirão. Com apenas uma vitória nas últimas nove partidas, o time deixou a liderança e atualmente ocupa o quinto lugar, empatado com o Grêmio em número de pontos (58), mas com uma vitória a menos.

“É muito difícil ter resultados sem ter desempenho. Muitas vezes, o resultado foge de nossa alçada por circunstâncias do jogo, mas o desempenho está totalmente ao nosso alcance. A gente vai focar em fazer todo o possível para jogar bem. Fazendo isso, a gente vai se aproximar das vitórias”, assegurou.

Aos 39 anos, o gaúcho foi contratado pelo São Paulo em 2015 após empilhar uma série de títulos na base da dupla Gre-Nal. Promovido à comissão técnica do profissional em março, ele tentará implementar seus conceitos de jogo para a equipe reagir nesta reta final de temporada e se classificar à fase de grupos da próxima Copa Libertadores.

“Talvez o meu grande desafio seja conseguir ir introduzindo os conceitos e ideias que me levaram a estar aqui no profissional do São Paulo, que me levaram a ter algumas conquistas no sub-20. Nenhum treinador consegue fugir de trabalhar aquilo que acredita, de direcionar o grupo para aquilo que acredita. Tenho convicção que o São Paulo tem elenco e peças para jogar bem melhor, jogar o jogo que eu gosto”, disse.

Jardine terá cinco jogos para provar que pode ser efetivado em 2019. A começar pelo duelo com o Grêmio, nesta quinta-feira, no Morumbi. Na sequência, o Tricolor encara Cruzeiro (C), Vasco (F), Sport (C) e Chapecoense (F).

“A questão é em quanto tempo a gente vai conseguir. A meta é evoluir numa série de quesitos, conseguir fazer sempre um jogo melhor que o outro, para a gente ver até aonde vamos conseguir evoluir nessa reta final de cinco jogos em 20 dias. Acredito que muita coisa a gente vai conseguir evoluir e melhorar”, concluiu.