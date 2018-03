Jardine divulga relacionados sem Hudson, Cueva e Militão

André Jardine divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Red Bull Brasil, neste domingo, no estádio do Morumbi. Responsável por abafar a crise que toma conta do Tricolor nesta reta final da primeira fase do Paulistão, o ex-técnico da equipe sub-20 optou por poupar alguns nomes importantes do elenco, como Éder Militão, Hudson e Cueva.

Com a ausência de Militão, Bruno é a única opção na lateral-direita, já que Araruna, que pode atuar improvisado no setor, não foi convocado. Como Edimar sofreu uma entorse no joelho direito e Reinaldo ainda se recupera de um estiramento no adutor esquerdo, Júnior Tavares deverá ser titular pela segunda vez na temporada, enquanto Liziero assume a condição de reserva na lateral-esquerda.

Além de Edimar e Reinaldo, outros nomes do elenco deverão acompanhar o duelo pela TV também por problemas físicos. Anderson Martins, Jucilei, Morato e Sidão ainda seguem se recuperando e não reúnem condições de ir a campo contra o Red Bull Brasil, duelo que deverá contar com um pequeno público devido ao protesto da Torcida Independente, principal organizada do clube.

Confira a lista de relacionados para a partida contra o Red Bull Brasil:

Goleiros: Jean e Lucas Perri

Laterais: Bruno, Liziero e Júnior Tavares

Zagueiros: Aderllan, Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Paulo Henrique, Pedro e Petros

Meias: Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme, Bissoli, Paulinho e Tréllez

