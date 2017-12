Inspiração de Raí, São Paulo de Telê ganhava o Mundial há 25 anos

Há exatos 25 anos, o São Paulo conquistava o seu primeiro título mundial. No dia 13 de dezembro de 1992, no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão, o time comandado por Telê Santana venceu o Barcelona por 2 a 1 no duelo que reuniu os então atuais ganhadores da Copa Libertadores e da extinta Taça dos Campeões Europeus, hoje conhecida como Liga dos Campeões da Europa.

Treinada pelo holandês Johan Cruyff, a equipe catalã abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Principal jogador do Barça à época, o atacante búlgaro Hristo Stoichkov arriscou de fora da área e acabou encobrindo Zetti.

Após ‘entortar’ o zagueiro pela esquerda, Muller cruzou à meia altura na pequena área e, com a barriga, Raí deixou tudo igual aos 27 minutos.

Os brasileiros mantiveram a superioridade na etapa complementar e obrigaram Zubizarreta a praticar quatro grandes defesas. Aos 34, porém, o espanhol não pôde fazer nada para evitar a virada tricolor.

Após Palhinha sofrer falta na entrada da área, Raí rolou para Cafu e bateu colocado, no ângulo direito, sem chances para o arqueiro, que nem sequer pulou na bola.

Diante de 60 mil pessoas, o São Paulo entrou em campo com Zetti; Vítor, Adílson, Ronaldão e Ronaldo Luíz; Pintado, Toninho Cerezo, Raí e Cafu; Palhinha e Muller. Já o Barcelona foi derrotado com Zubizarreta; Ferrer, Ronald Koeman, Guardiola e Eusébio; Bakero, Amor, Stoichkov e Michael Laudrup; Richard Witschge e Beguiristain.

A vitória sobre os catalães inaugurou a série de três títulos mundiais do clube do Morumbi, que superou Milan-ITA e Liverpool-ING em 1993 e 2005, respectivamente. O futebol praticado pelos comandados de Telê Santana, inclusive, inspira Raí, novo diretor-executivo do São Paulo, a “criar uma identidade de jogo” no elenco atual.

“Todo time para conseguir segurança para desenvolver um futebol vistoso, bonito e ofensivo precisa de segurança. Segurança a gente sente de que vem melhorando e vai ser trabalhado na pré-temporada. Historicamente, o que mais se identifica com o São Paulo é um jogo alegre, leve e vitorioso”, disse o ex-jogador, artífice do título mundial de 1992.