Ingressos para estreia do São Paulo no Paulista começam a ser vendidos

O São Paulo já iniciou a venda de ingressos para a sua estreia no Campeonato Paulista, marcada para o próximo sábado, às 19h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu, contra o Mirassol. Nesta terça-feira, quem é sócio torcedor já tem acesso aos bilhetes, enquanto o restante dos são-paulinos poderá adquirir suas entradas a partir desta quarta.

Os ingressos estarão disponíveis no site totalacesso.com e nas bilheterias P1 do Pacaembu e 3 externa do Morumbi, das 10h às 17h (de Brasília). No dia da partida, as bilheterias P1, P21 e P22 do Pacaembu funcionarão das 10h às 20h15. Outros pontos de venda são o estádio do Juventus, na Rua Javari, e o Ginásio do Ibirapuera. Quem comprar entradas pela internet terá de apresentar o cartão usado na compra. O voucher de confirmação da compra não será aceito na porta do estádio.

O ingresso mais barato para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista custa R$ 30,00 e dá acesso ao Tobogã. A meia entrada sai por R$ 15,00. Bilhetes para as arquibancadas amarela, verde e laranja saem por R$ 40,00 a inteira. A cadeira laranja pode ser adquirida por R$ 50,00, a cadeira manga por R$ 70,00 e a azul por R$ 100,00.