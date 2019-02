Indignado, Reinaldo diz que queda seria vexame para o São Paulo

Uma eventual eliminação para o Talleres na segunda fase preliminar da Copa Libertadores será um dos maiores vexames da história do São Paulo, três vezes campeão do torneio continental. Quem concorda com essa afirmação é o lateral esquerdo Reinaldo, que admite a má atuação da equipe na derrota por 2 a 0, na última quarta-feira, na Argentina.

“Creio que sim [será vexame em caso de queda], porque sair assim na Pré-Libertadores não é legal. Um clube igual ao São Paulo, que tem história na Libertadores, creio que sim. Mas eu e meus companheiros estamos focados nessa classificação e tenho certeza que vamos reverter esse placar”, disse o camisa 6.

Visivelmente abatido na zona mista do Estádio Mario Kempes, em Córdoba, Reinaldo disse que a torcida não é a única chateada com o resultado do jogo de ida. “Eu também estou indignado. Foi uma atuação muito abaixo do que é o São Paulo, mas agora é levantar a cabeça, focar no próximo jogo em casa”, declarou.

Para se classificar à terceira fase da Pré-Libertadores, o Tricolor precisa vencer o duelo de volta, na próxima quarta-feira, por três gols de diferença. Caso devolva o 2 a 0, a vaga será definida nos pênaltis. Se sofrer um gol, terá de marcar quatro vezes para avançar na competição.

“Creio que nosso torcedor vai nos apoiar muito e vamos deixar tudo dentro de campo no Morumbi para conseguirmos essa classificação”, projetou Reinaldo, sem conseguir encontrar os motivos para explicar a derrota para o Talleres.

“Tem coisas que não sei explicar muito. Mas temos que ver o que fizemos de errado, rever esse jogo que a gente foi muito abaixo do que é o São Paulo. Tenho certeza que todo mundo já está pensando na próxima partida para reverter a situação. O [André] Jardine vai passar tudo o que deu de errado na partida e vamos corrigir para revertermos a situação em casa”, concluiu.