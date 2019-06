Igor Gomes capota carro em acidente em São José do Rio Preto

O meia Igor Gomes, jogador do São Paulo, se envolveu em um acidente de carro neste sábado, em São José do Rio Preto, interior do estado. O atleta está de folga por conta da pausa para a Copa América e passa bem, apesar de sua BMW ter capotado.

A motorista do outro carro envolvido no acidente também não teve ferimentos graves. As partes entraram em um acordo por conta do acidente e decidiram não registrar boletim de ocorrência.

Igor Gomes prontamente foi conversar com a outra vítima da colisão, prestando todo o apoio necessário. O jogador, quem tem família em São José do Rio Preto, se reapresenta no próximo dia 24, quando o técnico Cuca recomeça o trabalho à frente do Tricolor.

O São Paulo ao saber do acidente também entrou em contato com Igor Gomes, se colocando à disposição do atleta, que foi um dos protagonistas da equipe finalista do Paulistão deste ano, vencido pelo Corinthians.