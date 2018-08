Hudson lamenta derrota em retorno, mas mostra confiança: “Dá para reverter”

De volta ao time do São Paulo nesta quinta-feira após cumprir suspensão contra o Cruzeiro, Hudson não conseguiu fazer a diferença para o seu time contra o Colón, saindo de campo com a derrota por 1 a 0 em pleno Morumbi, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Após a partida, o volante lamentou o resultado, mas não teve um discurso de terra arrasada.

“Futebol tem isso. A gente viu o exemplo do Santos outro dia contra o América-MG. Os caras jogam fechadinho, tivemos dificuldades para criar. Ainda assim, criamos muito mais que eles. Enfim, é uma diferença pequena, dá para reverter”, afirmou Hudson.

O volante, que hoje fez parceria com Bruno Peres, improvisado na vaga de Liziero, não foi um dos piores em campo, mas, sim, um dos mais azarados. No lance do gol da vitória do Colón, a bola desviou justamente nas costas de Hudson antes de entrar no ângulo direito do goleiro Jean, que nada pôde fazer para evitar a derrota.

“Hoje foi completamente ao contrário, tivemos o domínio do jogo, posse de bola, eles se fecharam. O importante é que a diferença é pequena e a gente tem time para virar lá”, completou o camisa 25, esbanjando confiança em relação à classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Agora, o São Paulo volta o foco completamente para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, novamente no Morumbi, o time comandado por Diego Aguirre receberá o Vasco e pode assumir a liderança em caso de tropeço do Flamengo, que enfrentará o Grêmio em Porto Alegre.