Hudson comemora 150 jogos pelo São Paulo: “Sonho realizado”

Desde 2014 no São Paulo, o volante Hudson chegou à marca de 150 jogos disputados com a camisa do tricolor paulista. Uma das peças fundamentais no esquema de Diego Aguirre neste ano, que segue na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o atleta natural de Juiz de Fora comemorou a marca e não poupou elogios ao clube.

“Chegar à marca de 150 jogos pelo clube com mais títulos internacionais do Brasil, é um sonho realizado. Um gigante que abriu as portas pra mim, me acolheu, me fez crescer como homem e profissional. A quem serei eternamente grato. É só o começo… o melhor está por vir”, escreveu em sua conta oficial do Instagram.

Hudson foi revelado pelo Santos e iniciou sua carreira em 2007, quando foi campeão Paulista Sub-20. Dois anos depois, foi emprestado ao Santa Cruz e ao Ituano, além do Red Bull Brasil em 2010. Depois de passagens por Comercial, Oeste e Brasiliense, chamou a atenção do Botafogo-SP, clube que defendeu em 2014, quando foi também eleito o melhor volante do Paulistão.

No mesmo ano, o bom desempenho no Estadual chamou a atenção do São Paulo, que acertou sua contratação até o final daquela temporada, com opção de prorrogação do vínculo por mais dois anos. Fez seu primeiro gol com a camisa tricolor na vitória por 4-2 contra o Emelec pelas quartas-de-final da Copa Sul-Americana.

Em 2017, acabou sendo emprestado para o Cruzeiro, onde passou uma temporada, antes de retornar este ano ao tricolor do Morumbi.