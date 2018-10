Hudson admite perda de confiança e desespero no São Paulo

O empate por 0 a 0 no Morumbi diante do Atlético-PR fez com que o clima pesado e de pressão no São Paulo só aumentasse. Após a partida, em meio aos protestos das arquibancadas, o capitão Hudson admitiu que a equipe perdeu a confiança e tem encontrado dificuldades para se reencontrar na temporada.

“Grave é você não vencer. Futebol é feito de resultados. Tivemos resultado ruins no Morumbi, contra concorrentes diretos, que minaram da nossa confiança. Não existe tranquilidade para fazer o gol como antes. Time erra gol, proporciona jogada para os rivais fazerem o gol. Essa urgência de vencer a qualquer custo tem levado a um certo desespero e tem tirado o equilíbrio do time”, comentou o volante, à Rádio Bandeirantes.

“Essa pressão de voltar a vencer está atrapalhando um pouco a equipe. O time não tem que pensar em título, tem que pensar em vencer o próximo jogo”, concluiu, dessa vez ao Sportv.

Reinaldo, mais uma vez escalado na ponta esquerda para suprir a ausência de Everton, machucado, preferiu creditar o momento à “falta de sorte” e fez questão de valorizar o empenho os jogadores, mesmo diante de outro tropeço e da impaciência da torcida.

“Vale o esforço, vale a raça, vale a determinação de buscar o resultado até o último minuto. Agora é trabalhar. Tem jogo difícil contra o Vitória. Vamos descansar e ver o que o professor vai fazer para a gente sair vitorioso. Não tem muito o que explicar agora. Tem de trabalhar, manter a concentração e ser determinado, como foi hoje, que uma hora a sorte via virar”, afirmou o camisa 14.

O São Paulo volta a campo na sexta-feira, contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Ao fim dessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time de Aguirre é quarto colocado, com 53 pontos, seis a menos que o Palmeiras, que ainda entrará em campo nesse fim de semana.