Hernanes vê “chance pequena” de ficar no São Paulo e sonha com Copa

A torcida do São Paulo não pode alimentar grandes esperanças em relação à renovação do meio-campista Hernanes. Emprestado pelo chinês Hebei Fortune até junho de 2018, o Profeta vê uma pequena chance de permanecer no clube pelo qual foi revelado.

“Não é hora de comentar sobre isso, então falo muito pouco. Sei que existe uma possibilidade, ainda que pequena, mas existe”, disse o camisa 15, em entrevista ao canal Espn, nesta quarta-feira.

O que dificulta uma possível negociação é a provável rejeição dos chineses em renovar o empréstimo de Hernanes, que tem vínculo com o Hebei Fortune até dezembro de 2019. Assim, o time asiático só aceitaria ceder o seu jogador em uma venda.

O ídolo tricolor, contudo, se mantém esperançoso. “Assim como não esperava vir no meio do ano e deu certo, por que não na metade do ano que vem pode se encontrar um meio?”, indagou.

Como já deixou claro, Hernanes quer ficar no Tricolor. Diferentemente do que vinha ocorrendo na China, na equipe de Dorival Júnior ele tem atuado como um segundo volante mais avançado, a sua posição preferida. Foi assim que ele se tornou artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com oito gols, deu três assistências e reacendeu as suas expectativas para ser convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.

“Voltar à Seleção Brasileira é um dos objetivos que nunca saíram da minha cabeça. Graças a Deus veio a oportunidade do São Paulo e o Dorival tem me colocado na posição que eu gosto de jogar: de segundo volante, saindo, com liberdade para criar”, explicou, ciente da dificuldade de encontrar espaço no time treinado por Tite.

“Sempre utilizei as dificuldades para crescer, porque chegar à Copa do Mundo é o meu alvo principal. Isso nunca saiu da minha cabeça, mas sei que não depende de mim. O Tite fez um grande trabalho, os caras que foram convocados também. Sei que é muito difícil, as chances são muito pequenas, mas continuo acreditando”, encerrou Hernanes.