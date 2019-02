Hernanes treina normalmente e pode reforçar o São Paulo no domingo

Hernanes voltou a treinar com o elenco durante a tarde desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e pode reforçar o São Paulo no duelo com o Bragantino, no próximo domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Paulista.

O meia havia feito um trabalho à parte na atividade da última terça por causa de uma tendinite na perna direita. Recuperado, o Profeta participou de um trabalho em campo reduzido e ainda fez hora extra aprimorando finalizações após o treino.

Quem também voltou a ficar à disposição é Willian Farias. Assim como Hernanes, o volante treinou normalmente pelo primeiro dia com o grupo após se recuperar de dores na coxa direita.

Em um estágio inferior de recuperação, Liziero (entorse no tornozelo direito), Hudson (trauma na cabeça), Brenner (lesão na coxa direita) e Araruna (contratura na coxa direita) realizaram uma atividade leve com bola em um campo à parte. A tendência é que o quarteto não seja relacionado para domingo.

Atletas como Diego Souza, Nenê, Bruno Peres, Everton Felipe, Edimar e Jucilei, que haviam disputado o jogo-treino contra o Red Bull Brasil na última terça-feira, foram liberados da atividade mais cedo.

Mancini passa orientações a Antony e Helinho após treino de finalizações. Dupla de garotos deve seguir no time titular contra o Bragantino. #GazetaTricolor pic.twitter.com/vnebc3QCp4 — José Victor Ligero (@jvligero) 27 de fevereiro de 2019

Já Gonzalo Carneiro, com dores no joelho direito, ficou em tratamento no Reffis. Expulso no último domingo, o uruguaio cumprirá suspensão no final de semana. Hernanes e Nenê aparecem como os favoritos para assumirem a vaga.

Uma possível escalação do Tricolor tem: Tiago Volpi; Arboleda, Anderson Martins e Bruno Alves; Igor Vinícius, Luan, Hernanes (Nenê) e Léo; Helinho, Antony e Pablo.

O técnico interino Vagner Mancini, contudo, iniciará a montagem da equipe no treino da manhã desta quinta-feira, que terá apenas o aquecimento liberado para a imprensa. Há três rodadas sem vencer no Paulistão, o São Paulo ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 10 pontos, ficando atrás de Oeste (12) e Ituano (11).

